В Госдуме предложили обеспечить многодетные семьи нянями

В Госдуме предложили обеспечить многодетные семьи нянями

В Госдуме предложили обеспечить многодетные семьи нянями

Сегодня, 21:13
Общество
Фото: Медиахолдинг1Mi
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов выступил с идеей внедрить официальную услугу по обеспечению многодетных семей нянями, либо разрешить родителям оплачивать их работу средствами маткапитала.

Об этом парламентарий написал в письме на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, сообщает RT.

Депутат отметил, что правительство России делает многое для предоставления семьям социальных льгот и иных мер поддержки, многие из которых призваны стимулировать рождаемость. Но, по его словам, многие многодетные семьи мечтают о привлечении нянь себе в помощь, так как старшие родственники могут проживать на удалении от молодых родителей и, соответственно, не имеют возможности сидеть с внуками.

По мнению Милонова, введение госуслуги по предоставлению многодетным семьям нянь либо возможность оплачивать работу последних средствами маткапитала положительно отразится на «социальном самочувствии» многодетных россиян.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы