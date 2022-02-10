В Госдуме предложили обеспечить многодетные семьи нянями

Депутат отметил, что правительство России делает многое для предоставления семьям социальных льгот и иных мер поддержки, многие из которых призваны стимулировать рождаемость. Но, по его словам, многие многодетные семьи мечтают о привлечении нянь себе в помощь, так как старшие родственники могут проживать на удалении от молодых родителей и, соответственно, не имеют возможности сидеть с внуками.