В Башкирии за неделю подорожали конфеты, огурцы и капуста

В Башкирии за неделю подорожали конфеты, огурцы и капуста
В Башкирии за неделю подорожали конфеты, огурцы и капуста
Сегодня, 13:00ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Рекордное повышение цен наблюдается на огурцы - плод этого привычного овоща за неделю подорожал на 7,2%. Вслед за ним идут шоколадные конфеты, сообщают аналитики Башстата.

В Башкирии продолжают дорожать продукты. На этот раз существенный рост цен наблюдается на огурцы, капусту и конфеты.

П данным Башстата, рекордное повышение цен наблюдается на огурцы - всего за неделю этот привычный для каждого стола овощ подорожал на 7,2%. На втором месте оказались шоколадные конфеты со стоимостью выше на 5,4%, чем всего семь дней назад. Меньше всего подорожала капуста - на 3,8%.

Помимо рекордсменов подорожала и сметана, правда, всего на 2,5%.

Фото:Скриншот сайта Башстат

Ранее в Министерстве торговли Башкирии прокомментировали рост цен на продукты питания. Как сообщили в ведомстве, рост цен на овощи связан с низким уровнем урожая и сильно засушливое время в прошлом 2021 году. Из-за этого в республике появились овощи из других регионов, а рост цен произошел из-за логистических издержек.

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