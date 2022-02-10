В Башкирии за неделю подорожали конфеты, огурцы и капуста

В Башкирии продолжают дорожать продукты. На этот раз существенный рост цен наблюдается на огурцы, капусту и конфеты.
П данным Башстата, рекордное повышение цен наблюдается на огурцы - всего за неделю этот привычный для каждого стола овощ подорожал на 7,2%. На втором месте оказались шоколадные конфеты со стоимостью выше на 5,4%, чем всего семь дней назад. Меньше всего подорожала капуста - на 3,8%.
Помимо рекордсменов подорожала и сметана, правда, всего на 2,5%.
Ранее в Министерстве торговли Башкирии прокомментировали рост цен на продукты питания. Как сообщили в ведомстве, рост цен на овощи связан с низким уровнем урожая и сильно засушливое время в прошлом 2021 году. Из-за этого в республике появились овощи из других регионов, а рост цен произошел из-за логистических издержек.