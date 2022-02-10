В 2021 году Башкирию посетили 3,5 млн туристов, что на полмиллиона больше, чем в 2020

О количестве туристов, которые отправлялись путешествовать в Башкирию в 2021 году и об увеличении их количества несмотря на разгар пандемии рассказали в Госкомитете по туризму Башкирии 10 февраля.

В ведомстве раскрыли данные о количестве туристов, которые выбрали Башкирию в качестве направления для путешествий. В 2021 году их количество составило почти 3,5 миллиона человек, что на 17% превышает показатель 2020 года, когда это количество лишь приближалось к трем миллионам. Рост количества гостей республики составил 17%. В Госкомитете Башкирии по туризму выяснили и то, сколько денег тратили путешественники и на протяжении какого времени находились в регионе. Средние цифры таковы: расходы посетителей Башкирии составили 2 391 рубль в день, поездка же в среднем занимала двое суток. В ведомстве уточнили, что именно увеличение среднего чека туриста сейчас является одной из основных задач, или как сейчас принято говорить – вызовов. Председатель Госкомтуризма Башкирии Ринат Фаткуллин назвал хорошей тенденцией и то, что предпринимательское сообщество активно вовлекается в эту тему, разрабатывает новые туристические пакеты, маршруты и сувениры. Напомним, на минувших выходных, 5 февраля стало известно о том, что село Верхотор в Ишимбайском районе Башкирии получило охранный статус Башкультнаследия, что поможет превратить старинный медеплавильный завод и местный храм в еще одну точку притяжения туристов в Башкирии.

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