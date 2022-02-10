Права медиков и очереди возле офиса «БашРТС». Итоги дня в Башкирии

И это не единственная победа медиков за сегодняшний день - в Ишимбайской больнице прошла проверка Гострудинспекции, по результатам которой было установлено, что руководство нарушило права фельдшеров скорой помощи. В частности, нарушения выявили в действиях главного врача, который уволил троих фельдшеров - двоих за прогулы и еще одного в связи с "утратой доверия". Было установлено, что руководитель нарушил трудовой кодекс, поэтому теперь увольнение медиков можно считать незаконным. Кроме того, ведомство обнаружило факт эксплуатации неисправного медицинского оборудования. Известно, что материалы проверки были направлены в Росздравнадзор.