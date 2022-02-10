Очереди оказались возле офиса «БашРТС» в Уфе после огромных счетов за отопление

Очереди оказались возле офиса «БашРТС» в Уфе после огромных счетов за отопление
Очереди оказались возле офиса «БашРТС» в Уфе после огромных счетов за отопление
Сегодня, 16:55ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: instagram БашДТП
Большинство людей, которые пришли к офису компании, недовольны высокими счетами за отопление, сообщил местный житель в социальных сетях.

В Уфе местный житель пожаловался на большую очередь возле офиса «БашРТС» на проспекте октября, 43. Об этом он сообщил в социальных сетях, поделившись фотографией в инстаграме «БашДТП».

Местный житель также сообщает, что записаться на прием практически нереально и практически все в очереди пришли по вопросам больших сумм, начисленных в платежках за отопление.

Фото: БашДТП

Напомним, что это не первый случай, когда уфимцы пытаются попасть на прием к «БашРТС». В октябре прошлого года местные жители буквально штурмовали офис из-за больших счетов за отопление. Тогда в компании сообщили, что прием ведется по записи, а тех, кто пришел без предварительных договоренностей, пускали в порядке живой очереди.

Интересен и тот факт, что совсем недавно суд признал огромные начисления «БашРТС» за отопление незаконными и обязал произвести перерасчет. Компания же считает решение суда необоснованным и планирует подать кассационную жалобу. По словам пресс-службы ведомства, они намеренны "добиваться справедливости".

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