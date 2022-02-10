Очереди оказались возле офиса «БашРТС» в Уфе после огромных счетов за отопление

Напомним, что это не первый случай, когда уфимцы пытаются попасть на прием к «БашРТС». В октябре прошлого года местные жители буквально штурмовали офис из-за больших счетов за отопление. Тогда в компании сообщили, что прием ведется по записи, а тех, кто пришел без предварительных договоренностей, пускали в порядке живой очереди.