Медики Ишимбайской ЦРБ подали иски в суд о восстановлении на работе и компенсации

Ранее уволенные фельдшеры скорой помощи Ишимбайской больницы подали иски в суд о восстановлении на работе и о компенсации морального вреда, сообщает профсоюз «Действие». Буквально сегодня трудовая инспекция признала увольнение медиков незаконным.

Сегодня утром в городской суд Ишимбая поступили иски со стороны уволенных ранее фельдшеров из Ишимбайской ЦРБ. Вера Высокогорец, Рамиль Разяпов и Альбина Абдрахманова требуют признать приказы главврача незаконными и восстановить их на работе. Об этом сообщает профсоюз «Действие». В качестве третьего лица на суде будет выступать местная прокуратура, которая находится на стороне медиков и представляет их интересы. Сам профсоюз считает поступок главврача Валерия Шапочкина «настоящим вредительством», так как медики были уволены буквально в самый разгар пятой волны пандемии. Кроме того, вслед за уволенными сотрудниками, заявления по собственному желанию об уходе с работы написали еще трое фельдшеров скорой помощи в знак солидарности с коллегами. Также сегодня стало известно, что трудовая инспекция после проверки признала увольнение троих сотрудников незаконным. Напомним, что двоих фельдшеров главный врач уволил по статье за прогулы, еще одного — за «утрату доверия». При этом действия руководителя не были обоснованы законом трудового кодекса, в результате чего инспекция подтвердила неправомерность его действий. К слову, как ранее сообщала Альбина Абдрахманова, Валерий Шапочкин направил ей уведомление о смене графика весьма странным способом — по Почте России. Письмо не смогло прийти в короткие сроки, поэтому сотрудница не знала о том, что ей поставили дополнительную смену. В результате чего у Шапочкина появился повод уволить ее за отсутствие на рабочем месте.

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