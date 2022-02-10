Курултай решил не запрещать содержание свиней в личных подворьях жителей Башкирии

Инициативу о запрете в частных хозяйствах разведения свиней еще в январе в Госсобрании озвучил председатель Мясного союза Башкирии Виктор Фрейдин, но в Курултае от идеи отказались.

В Курултае отвергли ранее предложенную «Мясным союзом Башкирии» инициативу запрета свиноводства в личных подсобных хозяйствах жителей Башкирии, прозвучавшую после вспышки, впервые выявленной в Башкирии в январе, из-за нее сразу в нескольких районах Башкирии, включая поселок Рощинский, который известен одноименным совхозом, где производят крайне популярные продукты питания из свинины, и ввели карантин. В парламенте сочли, что подобный запрет будет противоречить концепции аграрного законодательства Башкирии, которое предполагает поддержку сельчан и животноводов, поэтому от разработки ограничительного законопроекта было решено отказаться. Однако при том, что Курултай Башкирии не намерен вводить каких-либо запретов на содержание свиней в личных подворьях селян все-таки видит необходимость ограничить количество свиней во дворах у сельчан. Объясняется и зачем в регионе необходимо снизить поголовье свиней — для снижения риска возникновения очагов той самой африканской чумы свиней. Мотивировать жителей на избавление от свиней будут так — тем кто предпочтет альтернативный свиноводству вид животноводства окажут государственную поддержку.

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