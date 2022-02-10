Корпорация МСП запустила проект по стандартизации мер поддержки бизнеса

По словам Исаевича, в 2022 году корпорация при участии Министерства экономического развития планирует масштабную работу по стандартизации региональных мер поддержки для их переноса на цифровую платформу Корпорации МСП. В первую очередь изменения затронут те меры, которые наиболее популярны у малого бизнеса и финансируются на федеральном уровне. Об этом пишет interfax.ru.
На начальном этапе будут определены пять-шесть самых необходимых бизнесу мер. Их приведут к единому формату, чтобы представителям малого и среднего бизнеса такие услуги стали доступны в электронной форме на цифровой платформе. С ее помощью предприниматели также смогут понять, какими их «видит» государство и что препятствует получению определенной меры поддержки.
Среди наиболее полезных функций цифровой платформы стоит отметить обратную связь с пользователями. Исаевич подчеркивает, что оставить свой отзыв о работе онлайн-площадки или известить организацию о проблемах с ведением бизнеса можно практически на каждой странице портала МСП.РФ.
Отмечая важность прямого диалога, Александр Исаевич пояснил, что специалисты компании уже провели пилотный запуск «Сервиса 360°» для обратной связи и готовы внедрить его в цифровую платформу.
Он также заявил, что главной задачей в текущем году станет реформирование дочернего МСП Банка, который по указу правительства решено оставить в составе Корпорации МСП. На данный момент разрабатывается стратегия развития банковской организации, цель которой — переход от объемов к росту числа получателей господдержки. Исаевич рассказал, что в 2021 году в рамках развития МСП Банка был запущен новый продукт «Экспресс-поддержка», условия которого подразумевают оформление займа до 10 миллионов рублей без залога, полностью в онлайн-формате, в течение 72 часов.
После запуска «Экспресс-поддержки» МСП Банк уже выдал займы на 10 миллиардов рублей в течение трех месяцев. Средства получили полторы тысячи представителей малого и среднего бизнеса. Благодаря данной инициативе удалось решить приоритетную задачу — создать альтернативу потребительским кредитам.
Исаевич подчеркивает, что МСП Банк должен стать бэк-офисом правительства, чтобы содействовать выполнению задач национального проекта по поддержке бизнеса и реализации стратегических инициатив. Он считает, что на правах института развития МСП Банк должен стать партнером небольших локальных банков, имеющих лицензию.
Корпорация МСП также планирует перезапуск дочерней организации — инвестфонда «МИР», главным направлением деятельности которого является помощь предпринимателям в сфере прямых и венчурных инвестиций.