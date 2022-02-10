Бизнесмен из Башкирии обманул своих клиентов более чем на миллион рублей

Мошенник успел обмануть 12 человек в период с 2018 по 2019 год. Он получал денежные средства под предлогом оказания услуг в сфере строительства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В Башкирии в городе Кумертау суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, уголовное дело было заведено по статьям за присвоение и мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Известно, что в период с 2018 по 2019 год обвиняемый обманул двенадцать местных жителей, предложив им услуги по строительству жилых и нежилых помещений. Свою деятельность он сопровождал поддельными договорами и сметами, из-за чего его мошенничество оставалось нераскрытым. Обманутые местные жители заплатили аферисту 1,1 миллион рублей, также обвиняемый вынудил своего рабочего взять кредит на 100 тысяч рублей, пообещав самостоятельно его выплатить. Мужчина частично сознался в содеянном и возместил ущерб более чем на 500 тысяч рублей. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу еще не вступил. Ранее мошенница из Уфы обманула мужчину через социальную сеть. В переписке она убедила его вложиться в ценные бумаги под очень выгодный процент, однако после перевода денежных средств потерпевший понял, что ни денег, ни ценных бумаг он не увидит.

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