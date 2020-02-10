Жители Башкирии могут получить дополнительную помощь от государства

Министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова сообщила, что жители республики могут получить дополнительную денежную помощь от государства, став участником программы по заключению социальных контрактов.

Она отметила, что адресную помощь можно получить при заключении социальных контрактов профессионального обучения – до 15 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства – до 50 тысяч рублей, а также на предпринимательство – до 100 тысяч рублей.

По словам руководителя региона Радия Хабирова, в ближайшее время планируется увеличить финансирование по данный программе. Всего, по словам глав республики, на нее было выделено 280 млн рублей, сейчас из федерального бюджета будет выделено более миллиарда рублей.