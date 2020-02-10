В России вдвое увеличилось количество застройщиков-банкротов

По мнению экспертов, рост числа банкротов во многом обусловлен переходом на эскроу-счета. На конец декабря 2019 года в РФ было 508 обанкротившихся девелоперов, а также 17,4 миллионов квадратных метров проблемных объектов, сообщает газета «Известия».

На октябрь 2019 года в зону риска попали примерно 200 тысяч дольщиков. Однако из-за компаний, которые не смогли оформить кредитование или разрешение на достройку домов по прежним правилам, их количество может достигнуть 400 тысяч. С проблемами столкнулись примерно 350 девелоперов.