В Росреестре объяснили, почему в Башкирии стали чаще наследовать квартиры

Всего, передает РБК-Уфа со ссылкой на республиканский Росреестр, в 2019 году было зарегистрировано 38 878 прав. Издание сообщает, что по мнению экспертов рост вызван изменением законодательства.

Так, с 1 февраля 2019 года нотариусы обязаны направлять документы в Росреестр без участия правообладателя, ранее наследники не регистрировали свое право в Россреестре, оформив документы только у нотариуса, так как затягивание визита может вызвать проблемы для последующих наследников, сообщил руководитель Управления Росреестра по Башкортостану Петр Клец.

По данным Росреестра, выросло также количество договоров участия в долевом строительстве – до 15 339, на 29%. Динамику специалисты связывают с активным вводом многоквартирных жилых домов. Выросло на 5% также количество жителей, которые получили жилье в дар – 27 144 жителя.