В Роскачестве рассказали о запрещенных компонентах косметики

Помимо запрещенных в косметическом производстве веществ и соединений в Роскачестве указали и нежелательные. Это этиловый спирт, вызывающий покраснение и сухость кожи, жирные спирты и полиэтиленгликоли, опасные для чувствительной кожи. Также в список нежелательных вошел пропиленгликоль, способный сильно иссушить кожу, пишет rns.online.

Эксперты Роскачества отметили, что вещества, входящие в состав косметического средства должны быть обозначены на этикетках а латинице. Допускается параллельное указание их на русском языке. Если же в составе прописаны только русские названия, это уже нарушение, которое должно насторожить покупателя.