В Башкирии вырос размер максимальной платы в детсадах

В Башкирии с 15 января изменился максимальный размер родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в муниципальных детсадах. Правительственное постановление подписано главой республики.

Больше всех придется платить родителям, проживающим в Уфе, Уфимском районе и в Стерлитамаке – 145, 135 и 131 рублей в день, соответственно. Чуть меньше в Давлекановском и Янаульском районах – 128 и 122 рубля в день.