В Башкирии вырос размер максимальной платы в детсадах
10 февраля, 18:13ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Соответствующее постановление правительства региона подписано Радием Хабировым 15 января.
В Башкирии с 15 января изменился максимальный размер родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в муниципальных детсадах. Правительственное постановление подписано главой республики.
Больше всех придется платить родителям, проживающим в Уфе, Уфимском районе и в Стерлитамаке – 145, 135 и 131 рублей в день, соответственно. Чуть меньше в Давлекановском и Янаульском районах – 128 и 122 рубля в день.
Наименьший размер максимальной оплаты установлен в Абзелиловском (65 рублей), в Аскинском (66 рублей) районах.
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