В Башкирии вынесли приговор водителю погрузчика, который задавил мужчину

Суд установил, что 31-летний обвиняемый в момент преступления был в состоянии алкогольного опьянения. Тогда, в июне 2019 года, мужчина находился за рулем погрузчика «Akkord 3000F».

Он съехал с проезжей части и наехал на припаркованный «ВАЗ 21124», под которым находился ремонтировавший машину владелец. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

По данным прокуратуры, водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения (п.п. «а,б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).