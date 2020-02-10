В Башкирии вынесли приговор водителю погрузчика, который задавил мужчину
Жителя Белебея приговорили к четырем годам лишения свободы.
Суд установил, что 31-летний обвиняемый в момент преступления был в состоянии алкогольного опьянения. Тогда, в июне 2019 года, мужчина находился за рулем погрузчика «Akkord 3000F».
Он съехал с проезжей части и наехал на припаркованный «ВАЗ 21124», под которым находился ремонтировавший машину владелец. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.
По данным прокуратуры, водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения (п.п. «а,б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).
Обвиняемый вину в совершении преступления признал частично, ему назначили четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года.