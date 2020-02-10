В Башкирии сельчане назвали невыполнимой показухой госпрограмму «Агростартап»

Так, например, с 2020 года в госпрограмму внесено требование вместо прохождения сельхозкурсов иметь ссузовский или вузовский аграрный диплом.

Вдобавок если фермер или сельхозпотребкооператив претендует на 5 миллионов в качестве стартапа, он обязан как минимум еще двух работников дополнительно (по одному на каждые 2 млн рублей). А ведь это стартапер, начинающий ИП — глава КФХ. То есть имеющаяся схема сбыта молока или мяса сразу обременяется налогами и социальными отчислениями на трех человек.

— Я не понимаю, как ЛПХ может попасть в эту программу, — говорит сельчанин Ильдус К. — Свободной земли в Ильчимбетовском сельсовете нет. У некоторых есть паевые земли, но оформлены на родственников, долго работавших в колхозе. Но, по условиям программы, использовать их я не могу! Допустим я извернулся и заключил договор субаренды земли, но он тоже конкурсной комиссией не принимается!

— Главная проблема в том, что по условиям программы земля должна быть в собственности или оформлена в аренду сроком на пять лет, — говорит Рамзиля М. — Но по земельному законодательству разрешается оформление только на три года. Это как вообще в Москве такой проект составляли? Для кого, для опытных бизнесменов? Похоже на показуху.

— У нас возле села Уязытамак свободные земли – в аренде у крупной агрофирмы. Остальные числятся за сельсоветом, это пастбищные и сенокосные угодия. Нужны сумасшедшие деньги и время, чтобы перевести 10-15 гектаров земли в категорию сельхозназначения, а кто это позволит?

— Даже если разрешат перевод земель, я простой житель, недавно зарегистрировавший ИП, обязан представить комиссии разработанный за немалые деньги проект фермы, — продолжает Ринат Т. — Он должен пройти госэкспертизу. А значит, иметь крытый скотомогильник, водонапорную башню и многое другое. Это где в селе? Скотомогильник, где бегают стаи собак? У черта на куличках?

Когда я вложу в проект последние деньги (требование софинансирования), его зарубят экологи, потому что ферма разрешается только в 500 метрах от жилья, рек, водоемов. А реки и родники у нас везде. Я должен быть, по крайней мере, владельцем успешной стройфирмы или иметь лишний миллион рублей.

Тогда бы так и назвали «Агростройстартап» — для строителей-землевладельцев, имеющих скот и диплом агронома. При всем при этом я должен увеличить объем производства молока, мяса в соответствии с заявленными показателями и «достигнуть положительного налогового эффекта». Иначе мне сделают а-та-та.

Окупить весь грант должен за пять лет. Это пять миллионов-то? Но ведь я не марихуану выращиваю… На что хватит 5 миллионов? На один новый трактор с подвесной техникой. Ведь «бэушные» закупать по «Агростартапу» нельзя. Может, еще хватит на холодильник А как же современное здание фермы, с системой вентиляции и навозоудаления, доильным оборудованием, холодильниками, скотомогильником из бетона, подъездными путями, сам племенной скот? Ведь по нынешним реалиям и СанПину я имею право ставить ферму только в далекой степи. Значит, для трёх работников мне надо дома строить, ЛЭП, вахтовый Джип-миникупер покупать (другая машина там не проедет). В коровнике должен круглосуточно кто-то дежурить (весенний отел), иначе животных просто украдут вместе с крышей и начинкой фермы.

— Еще одна проблема реализации «Агростартапа» — это то, что больше двух гектаров земли ЛПХ по закону не полагается, — говорит начальник ИКЦ Туймазинского района Рамиля Карамуллина. — Остро не хватает земли при наличии большого количества желающих. После собраний сельчан мы выяснили, что нет свободных площадей в селах Зигитяк, Уязытамак, Гафурово, Ильчембетово и других.

— Система начисления баллов — это гостайна?

— Нет. Один балл начисляется, если у заявителя есть участок, зарегистрированный в кадастре, как земля сельхозназначения и оформлен в аренду; есть ссузовское или вузовское сельхозобразование, соискатель просит сумму до трёх миллионов рублей; проживает на северо-востоке Башкирии или в Зауралье (приоритетные территории развития по требованиям нацпроекта).

С учётом соблюдения требований «Агростартапа» от 1 до 10 баллов начисляется непосредственно в процессе презентации бизнес-плана, который должен включать в себя: увеличение объема производства молока, мяса в соответствии с заявленными показателями. В идеале, надо набрать 13-14 баллов.

Основной отсев происходит из-за того, что вместо договора аренды или документов о собственности на землю соискатели предоставляют договор субаренды на участок земли. Это незащищённость госвложений, если арендодатель вдруг не разрешит использовать землю. У некоторых сельчан строения не соответствовали сельхозназначению, санитарным, экологическим нормам. К примеру, сельчанин собирался держать 15 коров в гараже в 20 метрах от реки. Так тоже нельзя.

По словам начальника отдела развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза РБ Ильмира Мухамадиярова, наличие земельного участка и профессионального образования у претендента на грант «Агростартап» не играет ключевой роли.

«А уж, тем более, не может стать причиной отказа для участия в конкурсе. Каждый из этих критериев может только помочь получить дополнительный балл в конкурсе. Тогда как успешная защита грамотного бизнес-плана на очном собеседовании перед членами комиссии может принести до 10 баллов. Два балла может дать объем собственных средств в общем объеме приобретений согласно плану расходов, по баллу — размер гранта, трудовой стаж, планируемое создание рабочих мест. Проходной балл, который допускает претендента на конкурс — 10 баллов», — резюмирует Ильмир Мухамадияров.