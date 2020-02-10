В Башкирии из-за эпидемии гриппа отменят все мероприятия, кроме одного

Сегодня, 10 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов обратился к собравшимся с просьбой в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ свести к минимуму число массовых мероприятий.

По последним данным, всего по региону по итогам пятой недели нового года заболели гриппом и ОРВИ более 27,6 тысячи человек, 69% из них – дети. Резкий подъем заболеваемости начался с 27 января. Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в 171 школе и 10 детских садах по республике. Кое-где занятия в учебных заведениях прекращены в отдельных классах, где отмечена большая заболеваемость.

При этом глава региона Радий Хабиров отметил, что согласен с рекомендациями отложить крупные мероприятия, но празднование Дня защитника Отечества откладывать нельзя, поскольку оно станет стартом меропряитий к 75-й годовщине Дня Победы.