Суд отказал в иске жителю Башкирии, который выступил против крестов в родном селе

Кресты на территории села Узян не снесут. Белорецкий межрайонный суд отказал жителю села Узян Белорецкого района Башкирии Явдату Зайнышеву в иске.

Напомним, мужчина в своем административном исковом заявлении указал, что три православных религиозных символа на территории села были установлены незаконно. Во-первых, как выяснила местная прокуратура, кресты не зарегистрированы официально, во-вторых, это решение должно было приниматься в общем собрании села, так как половина жителей Узяна – мусульмане.

Явдат Зайнышев рассказал Медиакорсети, что два креста установлены на родниках. 15-метровый поклонный крест находится возле здания местной средней школы и просматривается со всех окон.

Мужчина намерен продолжить отстаивать права жителей-мусульман. По его словам, он планирует обжаловать решение межрайонного суда в высших инстанциях.