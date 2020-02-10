Суд отказал в иске жителю Башкирии, который выступил против крестов в родном селе
Рассмотрение административного иска жителя Белорецкого района Явдата Зайнышева состоялось сегодня, 10 февраля.
Кресты на территории села Узян не снесут. Белорецкий межрайонный суд отказал жителю села Узян Белорецкого района Башкирии Явдату Зайнышеву в иске.
Напомним, мужчина в своем административном исковом заявлении указал, что три православных религиозных символа на территории села были установлены незаконно. Во-первых, как выяснила местная прокуратура, кресты не зарегистрированы официально, во-вторых, это решение должно было приниматься в общем собрании села, так как половина жителей Узяна – мусульмане.
Явдат Зайнышев рассказал Медиакорсети, что два креста установлены на родниках. 15-метровый поклонный крест находится возле здания местной средней школы и просматривается со всех окон.
Мужчина намерен продолжить отстаивать права жителей-мусульман. По его словам, он планирует обжаловать решение межрайонного суда в высших инстанциях.
Медиакорсеть следит за развитием событий.