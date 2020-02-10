Общежитие в Уфе отнесли к памятникам архитектуры

Документ о том, что общежитие, расположенное на улице Аксакова, 73, опубликован на правовом портале республики.

В настоящий момент к вузу здание не относится, оно было построено в 1938 году и относится к советской застройке Уфы. С 2017 года его отнесли к перечню выявленных объектов культурного наследия.