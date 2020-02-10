Общежитие в Уфе отнесли к памятникам архитектуры
10 февраля, 17:05ОбществоАлия ФатхиеваФото: Курултай Башкирии
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В реестр вошло бывшее общежитие Башкирского государственного пединститута.
Документ о том, что общежитие, расположенное на улице Аксакова, 73, опубликован на правовом портале республики.
Под охрану попали детали фасадов четырехэтажного строения, обрамленные прямоугольные оконные проемы первого этажа, окна третьего этажа, выделенные наличниками, части карниза, элементы входных групп и другое.
В настоящий момент к вузу здание не относится, оно было построено в 1938 году и относится к советской застройке Уфы. С 2017 года его отнесли к перечню выявленных объектов культурного наследия.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей