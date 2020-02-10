Мосгорсуд оправдал Илью Аверьянова

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Экс-владелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов был оправдан по делу об убийстве.
Напомним, в декабре 2017 года Илья Аверьянов препятствовал входу на территорию, которую раньше занимала кондитерская фабрика судебных приставов и представителей взыскателя. По версии следствия, он выстрелил из охотничьего карабина в одного из пришедших с взыскателями сотрудников ЧОП. От полученных ран мужчина скончался на месте.
В ноябре прошлого года Следком завершил следственные мероприятия и передал дело в суд. Аверьянов обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве.
Как сообщает rns.online, со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда, Илья Аверьянов был оправдан.
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