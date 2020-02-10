Мосгорсуд оправдал Илью Аверьянова

Напомним, в декабре 2017 года Илья Аверьянов препятствовал входу на территорию, которую раньше занимала кондитерская фабрика судебных приставов и представителей взыскателя. По версии следствия, он выстрелил из охотничьего карабина в одного из пришедших с взыскателями сотрудников ЧОП. От полученных ран мужчина скончался на месте.