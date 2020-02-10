Минздрав Башкирии начал проверять сообщение об отказе врачей принять туриста из Китая

Сотрудник пресс-службы минздрава Башкирии прокомментировал «Интерфакс-Поволжье», что информация в данный момент проверяется.

В агентстве сообщают, что мужчина прилетел рейсом "Пекин-Екатеринбург" 4 февраля, а затем прибыл в Уфу на автобусе. На всякий случай он решил провериться и сдать анализы на вирус, но персонал отказался, «разбежавшись по кабинетам».

Пока что в уфимской инфекционной больнице N4 информацию о факте обращения подтвердить не могут, передает «Интерфакс» со ссылкой на главного врача Радика Галямова, так как в приемном покое этот гражданин зарегистрирован не был. Учетные записи, по словам руководителя, проверяли с 29 января.

Радий Галямов предположил, что мужчина обратился к санитарке «и они друг друга не поняли».