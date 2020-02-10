Девушка из Башкирии вышла в финал вокального федерального шоу
10 февраля, 14:28ОбществоАлия ФатхиеваФото: Россия24
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Уроженка Салавата 27-летняя Азалия Гайнетдинова покорила жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия».
На шоу девушка исполнила песню Despacito и получила беспрецедентное количество балов – 99. Выступление Азалии оценивали 100 человек, среди которых были композиторы, музыканты, певцы, блогеры. Во главе стоял Сергей Лазарев.
Во время шоу, по правилам, если члену жюри понравилась песня, он должен встать и начать подпевать. Во время Азалии не встал только один человек, а сам Сергей Лазарев поднялся в числе последних и только потому что не любит эту песню.
Он отметил, что ему нравится ее свежее исполнение. Сергей Лазарев сказал, что Азалия пела Despacito спокойно и он понял, какой у нее огромный запас по голосу.
Уроженка Башкирии теперь вышла в финал, где будет бороться за главный приз в размере одного миллиона рублей.
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