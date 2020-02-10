Дело уфимского педофила: один из подростков может стать соучастником убийства

Неожиданный поворот приобретает дело Владимира Санкина, якобы спасавшего подростков от приставаний педофила из Уфы. Напомним, что в результате «спасания» предполагаемый извращенец был забит уфимцем до смерти. Эта история вызвала бурю обсуждений: люди разделились на два лагеря – тех, для кого Санкин является героем, и тех, для кого он как минимум человек, превысивший пределы применения силы.

Наш информированный источник, знакомый с ситуацией, рассказал некоторые подробности. То, что Владимир Санкин был в момент избиения предполагаемого педофила пьян, известно всем. Оказалось, что он не только забил педофила до смерти, но и буквально ограбил его: взял из квартиры 1,5 тысячи рублей, часть из которых отдал детям.

Также по нашей информации, соседи дали показания, согласно которым поначалу рецидивиста-извращенца избивали трое: Санкин и те двое подростков.

Наш источник говорит, что, вполне вероятно, дело в отношении Владимира Санкина будет переквалифицировано со статьи 111 часть 4 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» не на статью 109 «Причинение смерти по неосторожности», как думают многие, а кто-то даже надеется. Дело, вероятно, будет переквалифицировано на самую жесткую статью УК – 105 часть 2 «Убийство».

Уточним: преднамеренное убийство. Эта статья предусматривает наказание от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы. Более того, один из тех двух подростков достиг возраста уголовное ответственности – 14 лет – вероятно, он также будет проходить по делу в качестве соучастника убийства.