Холодные выходные в Башкирии: ночью до -28, днем до -15

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Башгидромет рассказал, какая погода будет ближайшие три дня.
Источник: Башгидромет
Сегодня, 10 февраля, днем осадков не ожидается. Температура воздуха днем -5,-10°, местами до -15°.
В воскресенье, 11 февраля, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью -13,-18°, при прояснениях -23,-28°, днем -7,-12°, местами до -16°.
В понедельник, 12 февраля, температура воздуха ночью -13,-18°, при прояснениях -23,-28°, днем -7,-12°, местами до -16°.
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