В России установили размер прожиточного минимума на 2021 год

Показатель вырос по отношению к прошлому году на несколько сотен рублей.

Российское правительство установило прожиточный минимум на душу населения на 2021 год в размере 11653 руб. Для трудоспособного населения эта сумма составит 12702 руб., для детей — 11303 руб., для пенсионеров — 10022 руб. По итогам 2020 года размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составлял 12223 руб. При расчете на душу населения показатель равнялся 11,3 тыс. руб., для детей — 11,2 тыс. руб., для пенсионеров — 9,2 тыс. руб. Прожиточный минимум применяется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер поддержки, включая социальный контракт, пособие на ребенка до трех лет, выплаты на детей до семи лет из малообеспеченных семей. Новую методику расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда 29 декабря утвердил российский президент Владимир Путин. Если раньше показатель определялся на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода по стране. Подробнее — в материале «Новых известий». Напомним, в конце 2020 года глава Башкирии Радий Хабиров увеличил сумму прожиточного минимума для пенсионеров. С 2021 года цифра увеличилась с 8649 руб. до 9605 руб. По словам министра семьи и труда Ленары Ивановой, в Башкирии более 120 тысяч пожилых, которые получают пенсию в размере или ниже прожиточного минимума.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter