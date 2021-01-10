В России установили размер прожиточного минимума на 2021 год

Прожиточный минимум применяется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении мер поддержки, включая социальный контракт, пособие на ребенка до трех лет, выплаты на детей до семи лет из малообеспеченных семей. Новую методику расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда 29 декабря утвердил российский президент Владимир Путин. Если раньше показатель определялся на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь он зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.