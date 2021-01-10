В России с Нового года начал действовать новый штраф для водителей

В России с Нового года начал действовать новый штраф для водителей

Вчера, 17:34ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
С 2021 года на водителей будут налагать взыскания за неоплату проезда по платным дорогам.

Согласно изменениям в Кодексе об административных правонарушениях, с 2021 года на водителей будут налагать взыскания за неоплату проезда по платным дорогам. Стоит отметить, что взыскания будут независимо от того, есть шлагбаумы на въездах или нет.

Поправки в Кодекс были введены, чтобы заработала безбарьерная система оплаты проезда, установленная на проходящей по территориям Москвы и Московской области ЦКАД: на этой дороге нет шлагбаумов, а стоимость проезда списывается автоматически. Тем не менее штрафовать будут не только на ЦКАД, но и на других платных дорогах.

Нарушения будут фиксировать автоматические системы фотофиксации. Сумма штрафа для водителей легковых автомобилей составит 1500 руб., для водителей грузовиков и автобусов — 5000 руб. На оплату стоимости проезда по платной дороге водителям дается пять дней, если оплата не поступит — будет выписан штраф.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, в 2021 году автомобилистов начнут штрафовать за использование шин не по сезону. Также были изменены критерии оценок для автошкол.

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