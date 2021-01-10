В России с Нового года начал действовать новый штраф для водителей

Поправки в Кодекс были введены, чтобы заработала безбарьерная система оплаты проезда, установленная на проходящей по территориям Москвы и Московской области ЦКАД: на этой дороге нет шлагбаумов, а стоимость проезда списывается автоматически. Тем не менее штрафовать будут не только на ЦКАД, но и на других платных дорогах.