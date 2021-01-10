В Башкирии пробки от шампанского стали средством реабилитации особенных детей

В качестве элементов стены были использованы различные материалы: пробки, пуговицы, щетки, полотенцедержатели, искусственная трава, стеклянные и керамические мозаика, зубные щетки, морские ракушки, элементы декора, и даже силиконовые прихватки и предметы для кухни. Вряд ли многие жители республики, выбрасывавшие в мусор после Нового года пробки от шампанского, подозревали, что им можно найти такое классное и полезное применение.