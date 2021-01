В Башкирии пробки от шампанского стали средством реабилитации особенных детей

Накануне, 9 января, в Ишимбае произошло важное событие – открытие тактильной доски для реабилитации детей с особенностями развития.

Тактильные стены сделаны в рамках проекта «#уфатактильная» для занятий тактильной терапией. Их установили в Ишимбайском реабилитационном центре. Photo: Центр "Ломая барьеры" vk.com Как рассказали руководитель проекта – директор Центра «Ломкая барьеры» Алина Хабирова директор благотворительного фонда Ирина Файзуллина, которые провели церемонию открытия, общая длина тактильной стены превышает 6 метров. Она была создана за четыре месяца в период с августа по декабрь 2020 года. Photo: Центр "Ломая барьеры" vk.com На сей раз для оформления тактильной доски выбрали морскую тему, добавив к ней изображения птицы-феникс. Дизайн птиц был разработан арт-мастером Ульяной Боровкиной. Photo: Центр "Ломая барьеры" vk.com В качестве элементов стены были использованы различные материалы: пробки, пуговицы, щетки, полотенцедержатели, искусственная трава, стеклянные и керамические мозаика, зубные щетки, морские ракушки, элементы декора, и даже силиконовые прихватки и предметы для кухни. Вряд ли многие жители республики, выбрасывавшие в мусор после Нового года пробки от шампанского, подозревали, что им можно найти такое классное и полезное применение. Занятия на такой стене не только обогащают тактильные ощущения у особенных детей, но и знакомят их с окружающим миром и развивают фантазию. Благодарим за такой чудесный и нужный подарок, отметила Ирина Файзуллина, по совместительству директор реабилитационного центра «Феникс». Источником финансирования проекта стали в основном добрые мероприятия – такие, как благотворительная вечеринка с Дмитрием Эйгенсоном, благотворительные тренировки от фитнес-студии GetBett и спортивная акция от Ивана Абрамова. В создании тактильной стены помогли также студенты отряда «Доброе сердце» БГАУ, актеры и сотрудники татарского театра «Нур», волонтеры Юлия и Роза. Объединение этих благотворительных событий позволило создать не только две тактильные стены, но и заложить базу для новой стены, которая в будущем будет установлена в учреждении, которое обслуживает детей с ограниченными возможностями здоровья из Сибая, Баймака, а также из Баймакского и Абзелиловского районов, сообщила директор Центра «Ломая барьеры» Алина Хабирова. Напомним, проект #уфатактильная осуществляется в Башкирии с 2017 года. В рамках проекта создается тактильная инфраструктура (тактильные стены, тактильные дорожки, тактильные мини-парки) для детей с ограниченными возможностями здоровья.

