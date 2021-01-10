Минтруд России: в 2021 году семьям с детьми полагается ряд пособий и выплат

Напомним, пособие на детей от 3 до 7 лет включительно родители получают с июня 2020 года. Оформить его могут семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум за 12 месяцев, которые прошли полгода назад. Размер пособия в 2021-м увеличится вдвое и составит один региональный прожиточный минимум для тех семей, в которых при начислении выплаты в размере половины прожиточного минимума семья продолжает оставаться малоимущей, то есть ее доход остается ниже прожиточного минимума в регионе на каждого члена семьи.