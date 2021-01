Минтруд России: в 2021 году семьям с детьми полагается ряд пособий и выплат

В ведомстве подтвердили, что в 2021 году семьям с детьми продолжат выплачивать единовременные и ежемесячные государственные пособия, в том числе те, которые были введены в 2020 году.

В 2021 году российским семьям полагается пособие на детей от 3 до 7 лет. В январе оно поступит на счета родителей не позднее 26 числа. Выплаты на детей до трех лет за январь 2021 года были начислены еще в декабре. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд РФ. Напомним, пособие на детей от 3 до 7 лет включительно родители получают с июня 2020 года. Оформить его могут семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум за 12 месяцев, которые прошли полгода назад. Размер пособия в 2021-м увеличится вдвое и составит один региональный прожиточный минимум для тех семей, в которых при начислении выплаты в размере половины прожиточного минимума семья продолжает оставаться малоимущей, то есть ее доход остается ниже прожиточного минимума в регионе на каждого члена семьи. Также будут проведены выплаты на первого и второго ребенка до 3 лет. Пособие начисляется в размере одного прожиточного минимума семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. До 31 марта включительно можно подать заявление на разовую выплату в размере 5000 рублей на детей до 8 лет. Обратиться за ней необходимо тем, кто не получал выплат летом 2020 года. Остальным деньги уже переведены автоматически.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter