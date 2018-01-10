В Уфе дольщикам «Строителя» удалось вернуть в собственность базу компании

Строительная база располагается на улице Индустриальное шоссе, 112/4.

В Уфе дольщикам АО «Строитель» удалось вернуть в собственность предприятия строительную базу, которая на Индустриальном шоссе, 112/4, сообщает интернет-портал «Башмедиа». Предыдущий конкурсный управляющий предприятия ранее продал этот актив компании «Уралфинанс». Сумма сделки составила 53 млн руб. Однако покупатель перечислил только 1,8 млн руб. Дольщикам удалось оспорить эту сделку в Арбитражном суде республики. Для этого была проведена экспертиза.