В Башкирии в ближайшие дни будет солнечно и снежно
Сегодня, 09:41ОбществоНаталья КузнецоваФото: ok.ru
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В ближайшие три дня в Башкирии будет солнечно и морозно, местами возможна слабая метель.
Как следует из сообщения Башгидрометцентра, сегодня температура воздуха составит -7,-12°. К пятнице похолодает до - 13,-18°. Ночью от - 14 до -20°.
Ветер западный, юго-западный, умеренный. Местами по республике небольшой снег, слабая метель.
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