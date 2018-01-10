В Башкирии в ближайшие дни будет солнечно и снежно

В ближайшие три дня в Башкирии будет солнечно и морозно, местами возможна слабая метель.

Как следует из сообщения Башгидрометцентра, сегодня температура воздуха составит -7,-12°. К пятнице похолодает до - 13,-18°. Ночью от - 14 до -20°.