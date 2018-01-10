«Новогодняя ночь на Первом» вошла в ТОП-5 рейтинговых эфиров 31 декабря

В социальной сети «Одноклассники» подвели итоги первого новогоднего интернет-голосования.

Голосование за участников шоу Первого канала в Одноклассниках принесло новогоднему эфиру рейтинговую победу среди молодых зрителей. Напомним, что голосование о том, каким должен быть главный новогодний телеэфир страны и с кем, шло на сайте социальной сети «Одноклассники». В голосовании приняли участие 1,3 миллиона россиян и жителей других стран. Больше половины голосов при этом отдали люди младше 35 лет, среди них - дети и подростки до 18 лет – на их долю пришлось 10% от всех голосов.

Новогодний эфир украсили 30 исполнителей — лидеров голосования. Среди них оказались группы IOWA, певицы София Ротару, Полина Гагарина, Ани Лорак, Светлана Лобода, а также артисты Григорий Лепс, Валерий Меладзе и другие.

Впервые съемки прошли на открытом небе, а не в привычных съемочных павильонах. Снимали эфир у Большого театра, ЦУМа, Москвы-реки, парка Горького и т. д. Были приглашены пять режиссеров.