Командование ЦВО решило наградить солдата, спасшего утопающего в Уфе

Житель Иглино Владимир Смальченко спас 26-летнего уфимца Артура Асфандиярова 26 декабря 2017 года.

Напомним, все случилось вечером 26 декабря в микрорайоне Инорс. Артур гулял по берегу, вышел на лед и провалился в воду. Выбраться он не смог и потерял сознание. 23-летний рядовой Владимир Смальченко, который в этот момент шел домой, увидел утопающего и сумел вытащить его на берег. Он оказал парню первую помощь до прибытия врачей. Пострадавший был госпитализирован с переохлаждением. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в ЦВО.