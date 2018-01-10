Командование ЦВО решило наградить солдата, спасшего утопающего в Уфе
Командование Центрального военного округа представило к награде солдата Владимира Смальченко, спасшего утопающего человека из озера Теплое в Башкирии, сообщает пресс-служба ЦВО.
Напомним, все случилось вечером 26 декабря в микрорайоне Инорс. Артур гулял по берегу, вышел на лед и провалился в воду. Выбраться он не смог и потерял сознание. 23-летний рядовой Владимир Смальченко, который в этот момент шел домой, увидел утопающего и сумел вытащить его на берег. Он оказал парню первую помощь до прибытия врачей. Пострадавший был госпитализирован с переохлаждением. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в ЦВО.
- Каждый на моем месте поступил бы так же. Была довольно тяжелая ситуация, рад, что все хорошо обошлось, - цитирует пресс-служба ЦВО слова Смальченко.
Также возможность наградить Владимира Смальченко рассматривает управление МЧС по Башкортостану, передает РИА Новости.