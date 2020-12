Здоровье любой ценой. В Башкирии так и не отработаны меры профилактики коронавируса

Весной текущего года Башкирия «прославилась» тем, что стала первым регионом, в котором был оштрафован горожанин за нарушение режима самоизоляции. Сейчас мы близки к новым подобным «достижениям».

Башкирия вполне может оказаться на пороге нового рекорда — по числу жалоб на действия медиков, отправляющих пациентов с явной клинической картиной коронавируса и пневмонии на сдачу анализов и прохождение компьютерной томографии. В Уфе суд отменил первый в России штраф, наложенный за нарушение самоизоляции Корреспондент Mkset разбирался в ситуации. Ковидный детектив История, которая приключилась с 44-летним жителем Абзелиловского района Альмиром Якуповым, собрала в себе почти все парадоксы, связанные с пандемией, которые накопились с весны. Главное — то, что из-за целой серии недоразумений Альмир весь ноябрь посвятил борьбе не с ковидом, а его юридическими последствиями. В конце октября у Альмира появилась возможность устроиться монтажником на хорошее место с высокой стабильной зарплатой в Уфе. Для этого нужно было пройти медкомиссию и в том числе сдать тест ПЦР на коронавирус. Тест он сдал в клинике «МЕГИ» в Уфе, результат обещали сообщить через пару дней. В ожидании звонка Альмир решил съездить домой в Абзелиловский район, а по пути еще навестил сына, который учится и живет в общежитии в Белорецке. По истечении двух дней мужчина собрался ехать в Уфу, планируя уже выходить на работу, когда раздался звонок из «МЕГИ»: «Ваш тест дал положительный результат, сидите дома». Я растерялся и расстроился одновременно. Ведь я живу с мамой, ей 67 лет, группа риска! Да еще и к сыну заезжал, мог его заразить. Что делать?! вспоминает свои переживания Альмир. Перво-наперво вызвали из Белорецка домой сына, чтобы был в самоизоляции. Опустим нюансы того, как предположительно зараженный парень добирался до дома. Потому что потом было еще интереснее. Сегодня уже все знают, что по одному тесту ПЦР врачи диагноз не ставят. Для верности таких тестов должно быть, как минимум, три. По этой причине Альмир стал искать возможность с наименьшими затратами и риском сдать другие тесты. Попробовал вызвать бригаду домой — не получилось. Сказали, что много вызовов. А время-то шло! Через неделю после возвращений в деревню Альмир, у которого не проявились никакие симптомы болезни, самостоятельно направился на тесты в Магнитогорск, оказавшийся ближе райцентра Аскарово. Поехали всей семьей — с мамой и сыном. Сдали платные тесты, через два дня выяснилось, что у всех результат отрицательный. Еще через неделю домой к Якуповым пришел участковый и предупредил, чтобы Альмир, у которого по-прежнему не было симптомов болезни, еще в течение двух недель не выходил из дома. Тем временем уже подходил срок выходить на работу. Мужчина посоветовался со знакомым медиком, после чего решил ехать в райцентр сдать новые тесты ПЦР в государственной поликлинике. Когда я приехал в больницу, позвонил участковый и спросил: где я нахожусь. Я ответил, что поехал в больницу сдавать тест ПЦР. Ему сообщили, что мы уехали из дома. Видимо, кто-то из соседей позвонил в дежурную часть и пожаловался, что я уехал из дома. До сих пор не знаю, кто это мог быть, повествует Альмир Якупов. На первый раз участковый ограничился предупреждением. Вскоре раздался второй звонок от него — в тот момент Альмир, по его словам, вышел со двора и на пару метров отошел от ворот. Похоже, стражу порядка опять сообщил кто-то из анонимных добровольных помощников. В Башкирии ежедневно штрафуют 200 человек за нарушения масочного режима Третий раз Альмира «застукали» за нарушением режима, когда он пошел относить мешок с мусором на свалку, расположенную в 150 метрах от дома. На сей раз, уже после третьего зафиксированного сообщения, участковый вынужден был составить протокол о нарушении режима самоизоляции. В общей сложности Альмир сдал за месяц четыре теста ПЦР. Только первый тест мужчины дал положительный результат, все остальные оказались отрицательными. К слову, из больницы домой к Якуповым фельдшер все-таки приехал через 2-3 недели после начала всей этой «медицинско-криминальной» катавасии. Я сказал, что у меня уже четыре справки о сдаче тестов и больше я их сдавать не буду. Фельдшер проверила мою маму, послушала легкие, убедилась, что и с ней все хорошо, и уехала, резюмировал Якупов. С волнением мужчина ждал предстоящего суда: все-таки сумма штрафа была не маленькой — от 15 тысяч рублей! Он отпросился с работы и 27 ноября приехал в Аскарово, немного опоздав к началу процесса. Поначалу суд отложили, но потом перезвонили и пригласили нарушителя явиться на более позднее время. Я показал справки, что не болею, доказал, что ездил в больницу как раз в тот день, когда поступил первый сигнал о нарушении режима самоизоляции, и что в дальнейшем не допускал серьезных проколов. Рассказал также, что один воспитываю двоих детей, с женой разведен. Я бы лучше эти деньги детям отдал, чем штраф платить. В итоге судья приняла решение прекратить производство по делу за отсутствием состава правонарушения, так закончил рассказ Альмир Якупов. Это всех касается Как сообщили корреспонденту Mkset в объединенной пресс-службе судов Башкирии, за весь период с начала введения в республике ограничений, связанных с пандемией, суды рассмотрели (по данным на конец ноября) 31 812 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). В итоге было вынесено 30 654 постановления о назначении административного наказания. Судьи назначили штраф 12 258 гражданам на общую сумму более 23 млн рублей. Еще 18 396 человек получили предупреждения. В связи с отсутствием состава административного правонарушения судами прекращено 206 дел, дело Альмира Якупова оказалось среди них. Уфимец, задержанный во время самоизоляции, требует извинений от Российской Федерации Отметим, что за тот же период судами было рассмотрено 145 дел по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По 121 делу были назначены наказания в виде штрафа, предупреждения, административного приостановления деятельности. 14 дел были прекращены, в том числе 9 — в связи с отсутствием состава правонарушения. 10 дел было перенаправлено по подсудности. Минздрав Башкирии объяснил штраф за 1414 неучтенных случаев Covid-19 у РКБ Куватова Можно сколь угодно скептически относиться к подобной отчетности, но вряд ли кто станет отрицать, что немалая часть зараженных коронавирусом были инфицированы в результате легкомысленного отношения к опасной ситуации. Причем это в равной степени относится как к людям, нарушающим масочный режим и самоизоляцию, так и к медикам, которые сами по незнанию либо легкомыслию инициируют опасные ситуации. Среди наказанных по статье 6.3 КоАП РФ преобладают юридические лица, есть среди них и медицинские учреждения, пренебрегшие мерами безопасности. Например, на днях, в открытом доступе появилось свежее видео, подготовленное сотрудниками уфимской скорой помощи, состоящими в профсоюзе «Действие». Видео посвящено, во-первых, тому, в каких условиях вынуждены работать сотрудники скорой помощи, доставляющие ковидных больных в восьмую столичную больницу. А, во-вторых, их возмутило то, как в этой больнице пренебрегают мерами безопасности — по данным представителей скорой помощи, там практически отсутствовала граница между грязной и чистой (читай — опасной и безопасной) зонами. Неуклюжая попытка администрации больницы исправить ситуацию (судя по содержанию видеоролика) в итоге породила новые нарушения и новые справедливые претензии. Порой складывается впечатление, что девять месяцев, прошедшие с марта этого года, когда Башкирия впервые лицом к лицу столкнулась с коронавирусной бедой, многих так ничему и не научили. Мы попросили дать пояснения на этот счет представителей минздрава Башкирии. По данным ведомства, в соответствии с приказом минздрава России с целью укомплектования медицинских организаций медперсоналом и в случае необходимости перепрофилирования врачей других специальностей проводится их обучение в дистанционной форме через портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. Обеспечить дистанционное обучение сотрудников поручено руководителям медицинских организаций. Соответственно, и за качество работы обученных специалистов справедливо спрашивать с администрации лечебных учреждений. «Чем дальше, тем страшнее». Как в Башкирии встречают вторую волну коронавируса К 4 декабря по краткосрочным дополнительным профессиональным программам по борьбе с Covid-19 (не менее 36 часов) прошли обучение 7886 врачей и 18057 сотрудников среднего медперсонала. В данный момент проходят обучение ещё 305 врачей и 533 — представителя среднего медперсонала. Обязательные интерактивные образовательные модули по взаимодействию с зараженными Covid -19, по данным минздрава Башкирии, освоили 9923 врача и 24530 сотрудников среднего медицинского персонала. Ведётся также мониторинг госпиталей, результаты которого собираются для внутреннего использования. Публиковать их минздрав не планирует, в том числе, чтобы не создавать лишний ажиотаж вокруг тех или иных клиник. Систематически происходит обмен между коллегами из Уфы и из районов, лучшие практики распространяются по всей республике, подчеркнула в разговоре с корреспондентом Mkset пресс-секретарь минздрава Башкирии Софья Алёшина. Каждый сам кузнец своего здоровья В программу обучения и перепрофилирования медиков для работы с пациентами в условиях пандемии входят, помимо всего прочего, протоколы лечения и профилактики заражения опасными инфекциями. Но почему же тогда вновь и вновь возникают проблемные ситуации? «У нас в деревне ковида нет»: в Башкирии медик выписал умирающей от пневмонии арбидол Справедливости ради отметим, что в них бывают одинаково виноваты как медики, продолжающие кое-где советовать при пневмонии арбидол, так и беспечные либо безграмотные (в медицинском плане) пациенты. Врач covid-госпиталя из Уфы выпустил бесплатную методичку по борьбе с коронавирусом Совсем недавно уфимский хирург Евгений Ионис рассказал на своей странице в соцсетях историю из своей практики, имеющую непосредственное отношение к профилактике заражения коронавирусом и пневмонией. Друзья мои, просьба! Вам она покажется абсурдной, но это данность. Если вам открыли больничный по вирусной пневмонии, так сидите дома, не ходите по поликлиникам. Сталкиваюсь с этим часто. Пациент записывается на прием. Выясняется, что болеет вирусной пневмонией. Спрашиваю, зачем пришел. Ответ: «Ну, все равно же дома сижу, время свободное есть». Объясните своим старшим родственникам: болеешь — сиди дома. Вот только сегодня — отправил домой двух таких пациентов, которые записались ко мне на прием, обратился к своим подписчикам доктор Ионис. Его реплика вызвала много откликов, большая часть собеседников пытались спорить с Евгением и высказывали подчас справедливые замечания в адрес медиков. Здоровье дороже. Как медики Башкирии борются за свои права и что за это бывает — А вот моя история: я самостоятельно сдала анализы почуяв что-то неладное, и узнала, что заболела (анализ на антитела показал М 7,76, антител G не было). Я позвонила на номер 1301 (единый телефон записи к врачу — ред). Сказала всё как есть, и… мне велели сходить на прием и записали на него (объяснив тем, что температуры-то нет, — «вот и сходите»). Надо отметить, что я даже не просила приходить врача ко мне (понимая, что у них сейчас нагрузка огромная, я не видела в этом острой необходимости). Я просила консультацию по телефону (самое главное — я хотела понять, что мне делать дальше, у меня была легкая паника и пара непонятных симптомов, которые и привели к решению сдать анализы). И я сходила в поликлинику, чтобы услышать абсурд от студентки. Короче, наша медицина сильно не готова к экстренным ситуациям. И я не хотела бродить по больницам, меня вынудили», — поделилась уфимка Эльвира Бикметова. К сожалению, похожих историй оказалось немало. Сегодня к маме пришла врач. Сказала, нужно делать КТ. За направлением завтра прийти к ней на приём в поликлинику. Получив направление, стоять в очереди на КТ сначала на улице полдня или больше, затем полдня — в помещении. Конечно, мама не пойдёт, сил нет, температура. Конечно, мы с братом завтра всеми правдами и неправдами (хорошо, что можем заплатить) договоримся насчёт платного КТ. Потом будем искать платного врача, который будет ее лечить… Очень хотим, чтобы мама была жива. Но не у всех есть возможности, а жить хочется. У кого-то некому даже дойти до аптеки и купить лекарства. Ситуации разные бывают. У нас друзья болели и ходили в поликлинику за направлениями на КТ, сдавали анализы, сидели там в очередях. В очереди сидели беременные вместе с теми, кто болен ковидом. Ужасно! возмутилась Юлия Подъяблонская. — В 21-й поликлинике в регистратуре чётко сказали: врач к вам не придёт. Можете двигаться — идите ногами. 6 ноября я пришел сам в поликлинику, просидел в очереди 1,5 часа. Во время приема температура повысилась до 38. Врач послушал легкие, выписал лекарства со словами: сначала пейте ингавирин 7 дней, если не поможет, — азитромицин — 6 дней. При температуре — парацетомол до 3 раз в сутки. То есть должен был ожидать эффекта от лечения 13 дней. На прием — через 5 дней. Сатурацию не замерил. В итоге пять дней у меня была температура до 38.5, запахи перестал воспринимать. Второй раз раз принимал уже другой врач, который выписал мне направление на КТ в тот же день. В ожидании процедуры я упал в обморок. После КТ медработник тут же выписал мне направление в больницу. Спасибо ему за это. Приехал домой в полночь и вызвал скорую… В общем, «благодаря» этой поликлинике я и заработал 44% поражения легких… Сейчас, к счастью, пошел на поправку, занимаюсь реабилитацией, — поведал свою историю Сергей Кучумов. «Наследники» РКБ. В Башкирии пациенты вновь заражаются коронавирусом в стационарах — Сейчас подруга, которая под Уфой живет, болеет. Я ее предупредила, что пару раз в неделю можем завозить ей продукты и все, что нужно. Один раз только попросила, отвезли. Снова звоню, спрашиваю: что привезти? Она ответила: не надо, сама выезжает в магазины и больницу. А куда ей деваться? Как быть остальным, если болеют? Еда и лекарства сами не приедут. Врачи тоже говорят, чтобы сами приезжали, — высказалась Галия Нургалиева. Достаточно хотя бы полчаса провести в соцсетях, чтобы наткнуться на череду таких печальных исповедей. Наверняка сегодня уже не осталось ни одной семьи, в которой не переболел бы ковидом или пневмонией хотя бы один человек. Не правда ли уже возникает устойчивая аналогия с войной, про которую говорили, что нет ни одной семьи без погибших героев? Мы можем справиться с ковидом только вместе — медики и граждане. Пусть звучит, как лозунг, но это правда, такие слова написал Евгений Ионис, выразив общее мнение коллег-медиков. С ним солидарно и подавляющее большинство пациентов, заявляющих, что пора уже учиться на чужих ошибках. Только цифры По данным минздрава Башкирии на 8 декабря, за сутки в республике было выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом. На лечении в стационарах находятся 616 пациентов, из них в тяжелом состоянии — 45, подключены к аппаратам ИВЛ — 13. На амбулаторном лечении — 2 163 человека. Выписаны за сутки 121 человек. Был зарегистрирован новый случай смерти от Covid-19. За те же сутки в регионе было выявлено 403 новых случая внебольничной пневмонии и выписаны 399 пациентов, справившихся с этим недугом. За сутки проведено 11 614 исследований, обследованы 11 396 человек. Просто полезные советы Если возникла сложная ситуация, связанная с состоянием здоровья, когда имеются признаки коронавирусной инфекции либо пневмонии, ответы на вопросы можно получить по нескольким горячим линиям. Сюда же можно задать вопросы. касающиеся оказания медицинских услуг в случаях, связанных с лечением вышеупомянутых инфекций. Для этого работают: Ситуационный антиковидный центр Республики Башкортостан (8(347)218-19-19 — ежедневно с 8.00 до 20.00 местного времени), волонтерский центр Единой России «Наша забота» (8-800-201-89-03), горячая линия Минздрава РБ (8 (347)286-58-27, 279-91-20). Единый номер для вызова врача: 1301. Помимо этого, стоит помнить, что многие частные медицинские центры ввели практику консультирования пациентов по телефону и скайпу. Более подробную информацию о них можно найти в интернете. При этом, прежде чем обратиться в то или иное медучреждение, полезно сначала ознакомиться с отзывами о нем, опубликованными на независимых ресурсах.

