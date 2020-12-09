Здоровье любой ценой. В Башкирии так и не отработаны меры профилактики коронавируса

— А вот моя история: я самостоятельно сдала анализы почуяв что-то неладное, и узнала, что заболела (анализ на антитела показал М 7,76, антител G не было). Я позвонила на номер 1301 (единый телефон записи к врачу — ред). Сказала всё как есть, и… мне велели сходить на прием и записали на него (объяснив тем, что температуры-то нет, — «вот и сходите»). Надо отметить, что я даже не просила приходить врача ко мне (понимая, что у них сейчас нагрузка огромная, я не видела в этом острой необходимости). Я просила консультацию по телефону (самое главное — я хотела понять, что мне делать дальше, у меня была легкая паника и пара непонятных симптомов, которые и привели к решению сдать анализы). И я сходила в поликлинику, чтобы услышать абсурд от студентки. Короче, наша медицина сильно не готова к экстренным ситуациям. И я не хотела бродить по больницам, меня вынудили», — поделилась уфимка Эльвира Бикметова.