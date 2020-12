Двести девяносто девять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Челябинской области за последние сутки.

По сообщению издания “Курс дела”, среди новых заболевших нет учащихся школ. При этом за указанный период четырнадцать человек скончались - восемь от коронавируса и шесть от сопутствующих заболеваний, осложнившихся на фоне ковида. С начала пандемии в регионе выявлено больше восемнадцати с половиной случаев заражения коронавирусной инфекцией.

