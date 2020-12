Власти Башкирии объяснили организацию показа «Cosmopolitan» в период пандемии

Вчера, 8 декабря, в Уфе стартовала Международная неделя бизнеса. В рамках мероприятия прошёл «Cosmopolitan. Мода без границ», где был представлен бренд «Made in Bashkortostan». О проведении форума рассказал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Он уже не в первый раз говорит о возможностях развития даже в сложный период пандемии. Знаете, когда сталкиваешься с чем-то невиданным — как мы в этом году — очень важно не замыкаться в себе, в своих проблемах, а наоборот — смотреть вокруг широко раскрытыми глазами, рассказывает Назаров. Формум, проводимый в Уфе, как утверждает чиновник, возможность обменяться опытом. Власти планируют подписать ряд соглашений с Яндексом, «Национальным брендом» Made in Russia, с Российским экспортным центром и закрепить связи с Катаром — «нефтяных монархий Персидского залива». Первый день форума завершился показом мод «Cosmopolitan. Мода без границ». Как объясняет Андрея Назаров, он организован, чтобы популяризировать бренд «Made in Bashkortostan». В период пандемии, когда по всему миру закрывали заводы по производству одежды, нам наоборот удалось нарастить здесь объемы — на 20 процентов, сказал премьер-министр. Напомним, бренд «Made in Bashkortostan» стартовал этим летом. Маски с башкирским логотипом были замечены на баскетболистах московского клуба ЦСКА, в которых спортсмены отправили на сборы.

