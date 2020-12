Первым вакцину от коронавируса в Югре поставят учителям, социальным работникам и сотрудникам правоохранительных органов.

По сообщению издания “Муксун”, в Югре первыми будут вакцинировать медиков, педагогов, полицейских и социальных работников, которые часто контактируют с людьми. По словам главы региона, вакцинация будет бесплатной и добровольной. Препарат, разработанный в российской лаборатории, прибудет в Югру до конца текущей недели.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter