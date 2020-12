Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях сообщил о завершении в уфимском Инорсе масштабной реконструкцией дорог. При этом глава республики упомянул, что в ходе работ асфальт в снег никто не клал.

— Сегодня запускаем там три новых участка по улицам Мушникова, Лесунова и бульвару Баландина. Теперь из Инорса четыре выезда вместо двух, которые были ранее, отметил Хабиров. По словам главы республики, несмотря на пандемию в городе и на территории республики продолжат строить новые участки дорог и ремонтировать действующие. — Чтобы наши жители могли меньше времени тратить на дорогу и больше внимания уделять близким, подытожил глава РБ.

