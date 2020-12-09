В России внесли поправки о выплатах по больничным не ниже МРОТ

В России внесли поправки о выплатах по больничным не ниже МРОТ

Вчера, 18:35ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Госдуму внесли поправки о нижнем пределе расчета выплат по больничным листам и о неснижении минимального размера оплаты труда.

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о нижнем пределе расчета выплат по больничным листам и о неснижении МРОТ. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчакя.

Изменения оформлены как поправки ко второму чтению двух законопроектов и будут приняты до конца года. МРОТ в 2020 году составляет 12,1 тыс. руб.

Также предлагается выплачивать социальные пособия гражданам с 1 января 2021 года напрямую через Фонд социального страхования, а не работодателем в счет уплаты страховых взносов. По словам авторов, это гарантирует работникам получение пособий без задержек независимо от финансового положения работодателей (в рамках эксперимента этот порядок уже действует в нескольких регионах).

Напомним, в ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума. Согласно ему, МРОТ предлагается рассчитывать как долю медианного дохода по стране и на ближайшие пять лет зафиксировать его на уровне 42%.

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