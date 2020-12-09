В России внесли поправки о выплатах по больничным не ниже МРОТ

Также предлагается выплачивать социальные пособия гражданам с 1 января 2021 года напрямую через Фонд социального страхования, а не работодателем в счет уплаты страховых взносов. По словам авторов, это гарантирует работникам получение пособий без задержек независимо от финансового положения работодателей (в рамках эксперимента этот порядок уже действует в нескольких регионах).