В Башкирии республиканская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих жителей Уфы. Надзорный орган доказал их вину в мошенничестве по предварительному сговору в крупном размере.

Известно, что мужчины владели частной компанией. Они хотели обналичить деньги, избегая уплаты налогов, для чего придумали схему. Бизнесмены обратились к директору «Давлекановского завода нефтяного машиностроения» и предложили оформить фиктивные контракты на поставку товара. При помощи данной схемы им удалось обналичить около 25 миллионов рублей. А в качестве вознаграждения они передали директору завода 11,6 тысяч рублей. В ходе расследования свою вину мужчины не признали.

