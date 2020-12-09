Уфимец намерен судиться из-за опасной поездки в автобусе и списания с карты «Алга»

— Водитель данного маршрута начал неадекватно себя вести, резко ускоряться, резко тормозить, вилять резко влево и вправо. В один из таких резких маневров я ударился головой о боковое стекло. Женщины начали делать замечания водителю, на что он резко остановился и начал материться, он подрезал водителя «Пазика» и начал выговаривать, что тот на прошлой остановке долго стоял и «зажал, заблокировал» наш маршрут, рассказывает мужчина.