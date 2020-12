Уфимец намерен судиться из-за опасной поездки в автобусе и списания с карты «Алга»

Житель Уфы Руслан Зямилев намерен подать в суд на транспортного перевозчика «Уфа-Лайн» в случае, если его права не восстановят. Об этом он заявил на сайте электронной приемной главы Башкирии и рассказал об инциденте, который произошел 7 декабря 2020 года.

По словам мужчины, в тот день он сел в автобус, который двигается по маршруту №163 от населенного пункта Охлебинино до северного автовокзала. Двигаясь по проспекту Октября, пассажиры автобуса начали делать замечания водителю из-за агрессивного стиля вождения. — Водитель данного маршрута начал неадекватно себя вести, резко ускоряться, резко тормозить, вилять резко влево и вправо. В один из таких резких маневров я ударился головой о боковое стекло. Женщины начали делать замечания водителю, на что он резко остановился и начал материться, он подрезал водителя «Пазика» и начал выговаривать, что тот на прошлой остановке долго стоял и «зажал, заблокировал» наш маршрут, рассказывает мужчина. На реакцию пассажиров, по словам уфимца, водитель никак не отреагировал. Однако это не единственный инцидент, из-за которого возмутился мужчина. Перед выходом на остановке «Лента на Пугачева» в микрорайоне Кузнецовский затон пассажир передал водителю свою транспортную карту «Алга» с уверенностью, что проезд по городу стоит 30 рублей. — Водитель молча взял карту и что-то делал с ней в темноте под воительским сиденьем. Затем молча передал мою транспортную карту «Алга» без билета. Придя домой, я обнаружил, что данный водитель незаконно списал с моей транспортной карты 80 рублей за проезд, пишет возмущенный мужчина. Photo: https://letters.openrepublic.ru/ Руслан Зямилев потребовал разобраться с водителем, который, по его словам, подверг жизнь пассажиров опасности, а также вернуть деньги. В противном случае, заявляет мужчина, он подаст в суд. На заявление отреагировали в администрации главы республики, сообщив, что разбираться в инциденте будет Министерство транспорта и дорожного хозяйства. В компании «Уфа-Лайн» на телефонный звонок ответил охранник, который заверил, что все сотрудники, в том числе руководство, находятся на «удаленке», в связи с чем Mkset получить оперативный комментарий не удалось.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter