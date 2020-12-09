Радий Хабиров принял участие в заседании Совета Торгово-промышленной палаты Башкирии

Радий Хабиров принял участие в заседании Совета Торгово-промышленной палаты Башкирии

Вчера, 16:01ОбществоPhoto: ТПП Башкирии
8 декабря в уфимском Конгресс-холле «Торатау» состоялось расширенное заседание Совета Торгово-промышленной палаты республики, посвященное 30-летию со дня создания организации.

В мероприятии приняли участие глава Башкортостана Радий Хабиров и премьер-министр Правительства республики Андрей Назаров.

— Работа с предприятиями — важнейшее направление деятельности нашей управленческой команды. И в этом процессе одно из ведущих мест занимает Торгово-промышленная палата Башкортостана — очень надёжный и эффективный партнёр, — отметил Радий Хабиров. — Мы вместе работаем над решением проблем нашей промышленности, помогаем со сбытом продукции и наращиванием объемов производства.

— ТПП Башкортостана — одна из сильнейших региональных палат в стране, — отметил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. — Здесь сложился сильный коллектив единомышленников, который пользуется уважением и признанием в российском бизнес-сообществе.

— Сегодня ТПП региона — надежный партнер в диалоге между властью и бизнесом, — сказал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. — И здесь важно учесть баланс государственных задач и частных интересов.

Президент ТПП Башкортостана Тимур Хакимов в своём выступлении подвел итоги работы палаты в 2020 году и поделился планами на 2021 год.

В конце заседания глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды лучшим сотрудникам Торгово-промышленной палаты республики.

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