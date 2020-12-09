Радий Хабиров принял участие в заседании Совета Торгово-промышленной палаты Башкирии

— Работа с предприятиями — важнейшее направление деятельности нашей управленческой команды. И в этом процессе одно из ведущих мест занимает Торгово-промышленная палата Башкортостана — очень надёжный и эффективный партнёр, — отметил Радий Хабиров. — Мы вместе работаем над решением проблем нашей промышленности, помогаем со сбытом продукции и наращиванием объемов производства.