В телеграм-канале столичного оперштаба появилось сообщение, что власти уже приступили к проверке информации об утечке личных данных пациентов московских медучреждений, переболевших ковидом.

Как сообщает RT со ссылкой на оперштаб, результаты проверки также будут оглашены в Telegram.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter