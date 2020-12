Следственный комитет начал проверку по факту ситуации с отказом пассажира борта Астрахань-Москва надеть защитную маску.

По сообщению iz.ru, инцидент произошел в астраханском аэропорту. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он поднялся на борт самолета без маски, что является нарушением санэпид требований. На законные требования бортпроводников надеть индивидуальное средство защиты нетрезвый пассажир устроил конфликт. Экипажу пришлось вызвать правоохранителей и они сняли с рейса дебошира.

