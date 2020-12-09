«Шли на ограбление». В Уфе начались допросы обвиняемых в убийстве топ-менеджера УМПО

Интересным оказалось повествование о том, как незадолго до нападения на Юрия Яшина Токарев попытался разведать еще один путь к его квартире. Он уговорил Эрика Талипова проникнуть в подъезд под видом клиента некой компании, якобы снимавшей квартиру № 40. После этого Талипов должен был прикрепить к магнитам на входной двери подъезда монеты на двустороннем скотче, чтобы потом можно было её легко открыть. Однако в 40-й квартире искомой фирмы не оказалось, так что Талипов проникнуть внутрь не сумел. После такого фиаско подельники уже окончательно решились совершить нападение на Яшина в паркинге.