«Шли на ограбление». В Уфе начались допросы обвиняемых в убийстве топ-менеджера УМПО

Сегодня, 9 декабря, после почти недельного перерыва, в Верховном суде Башкирии возобновились слушания по громкому делу об убийстве заместителя коммерческого директора УМПО Юрия Яшина, совершенном в июле 2018 года.

Суд проходит с участием присяжных заседателей. Поскольку судья запретил фото и видеосъемку процесса, мы попросили иллюстрировать происходящее уфимскую художницу Наталью Якунину. Напомним коротко суть этого резонансного дела. Заместитель коммерческого директора УМПО Юрий Яшин был найден мертвым в июле 2018 года. В его убийстве обвинили четверых уфимцев — Фёдора Токарева, а также Руслана Мингазова, Эрика Талипова и Альмира Хасанова. Позднее Токарев внезапно назвал в качестве заказчика преступления коммерческого директора УМПО Сергея Евстафьева, который являлся непосредственным руководителем убитого. Страсти по заказу: защита топ-менеджера УМПО в Уфе считает его дело сфабрикованным Сегодняшний день стал очень утомительным для всех участников процесса. Допросили лишь двух молодых подсудимых — 26-летних Руслана Мингазова и Эрика Талипова, при этом одни и те же обстоятельства происшедшего повторялись несколько раз, выяснялись противоречия с прежними показаниями и прочие важные нюанс Больше всех испереживались главные «герои дня», которым пришлось отвечать на бесконечные вопросы адвокатов, гособвинителей и судьи. Будучи одноклассниками и давними приятелями, парни старались давать показания в помощь друг другу — это было заметно. «Деньги ворованные» Руслан Мингазов — единственный семейный человек из всей компании, напавшей на Юрия Яшина (не считая неоднократно разведенного Токарева). У него есть жена и четырехлетняя дочурка. Парень сразу заявил, что признает вину лишь частично и подробно изложил собственную версию событий. С Хасановым и Талиповым он знаком с 2013 года, с момента переезда на жительство в уфимскую Нижегородку. Все трое — типичные нижегородские пацаны, любящие попить пива и, сидя на корточках, «перетереть дела». И подобно хрестоматийным «пацанам», Руслан и Эрик тяготели к разнокалиберным «подвигам и серьезным делам». На момент совершения преступления им едва исполнилось 23-24 года. Предводитель всей этой компании — 37-летний Федор Токарев, будучи неплохим психологом, дал ребятам возможность попробовать себя «и в деле, и в подвигах». Он познакомился с ребятами около шести лет назад и был для них беспрекословным авторитетом. Особенно в последнее время, когда стал приезжать в Нижегородку в дорогой одежде и на крутых иномарках (это происходило в тот период, когда Токарев сожительствовал с Ольгой Бажиной — дочерью Николая Ахмаметьева, подчиненного Юрия Яшина и Сергея Евстафьева). По словам Руслана Мингазова, зимой 2018 года Эрик Талипов предложил ему ограбить квартиру, в которой «лежат деньги». Приятель уточнил, что идея принадлежит Токареву. От Мингазова требовалось найти человека, чтобы вскрыть дверь. Руслан обратился к своему знакомому Максиму Михайлову, который как-то помог открыть захлопнувшуюся дверь при переезде (этот свидетель ранее также был допрошен в суде). Михайлов отказался, и Руслан известил об этом Эрика. Снова мы вернулись к этому разговору в конце мая или начале июня 2018 года. Эрик также подошел ко мне и напомнил про прежний разговор насчет ограбления квартиры. В этот раз он уточнил, что квартира находится в центре города, на улице Карла Маркса. Федор говорил, что хозяин квартиры никуда заявлять не будет, потому что деньги ворованные. И я согласился, так как на тот момент испытывал финансовые трудности, рассказал в суде Руслан Мингазов. Если вспомнить показания в суде его жены Карины, показания подсудимого сразу дополняются весьма характерными деталями. Парень долго сидел без работы, тёща нашла ему отличное место в компании, производящей нефтепромысловое оборудование. Однако Руслан отказался, заявив, что непременно хочет открыть вместе с Эриком автохимчистку. Начальный капитал им дал всё тот же Федор Токарев, так что не стоит удивляться тому, как парни внимали каждому его слову. Тем более что Токарев как бы невзначай не раз «засвечивал» перед ними удостоверение сотрудника ФСБ. Токарев не только дал деньги на открытие автохимчистки, но и периодически спонсировал ребят, выделяя «в помощь» по 5-10 тысяч рублей. Бизнес у ребят не задался, в месяц он приносил не больше 20 тысяч дохода, поэтому они постоянно были «на мели». «Он нас подставил». Один из напавших на топ-менеджера УМПО передал записку жене Таким образом к моменту, когда Токарев решил устроить нападение на Юрия Яшина, у него не было сомнений: оба парня не откажут. Не считая денег на автохимчистку, каждый из них к тому моменту, по их словам, был должен Токареву около 70-80 тысяч рублей. Он сказал, что всё знает про хозяина — когда тот уезжает и приезжает. Точно знает, что дома никого не будет. Нужно будет просто зайти в квартиру и забрать деньги. Никто не должен пострадать, уточнил Мингазов, выступая в суде. — Если все так просто, зачем Токарев привлек вас к этому делу? Он мог бы и сам зайти и забрать деньги? — задался резонным вопросом адвокат Евгений Молоканов. — Просто по-дружески… Он же видел, что у нас денег нет… Но это мое предположение, — ответил подсудимый. …В июне 2018 года он снова позвонил Михайлову и вновь получил оотказ. Тогда Токарев попросил найти еще одного компаньона. Им стал Альмир Хасанов — очередной нижегородский «братан». Поскольку специалиста, способного вскрыть дверь, не нашлось, по словам Мингазова, план операции изменился. Токарев сказал, что мы проникнем на парковку и там он вырубит хозяина квартиры, когда тот пойдет на работу, заберет ключи, а мы положим его в багажник его же машины. Потом мы поднимемся в квартиру и заберем деньги, Как он собирался вырубить хозяина — Токарев не рассказывал, сообщил Мингазов. В суде он изо всех сил попытался заверить всех, что применения биты или какого-либо оружия в плане не было. Перед тем, как совершить нападение, парни сперва съездили к дому Яшина сами, чтобы убедиться, что такой «коммерсант» в доме № 46 по улице Карла Маркса реально живет. Подежурили утром и увидели, как Jeep Grand Cherokee Яшина выехал из паркинга. Убедились: Токарев не врёт. «Любил понтоваться». В суде рассказали о главаре бандитов, убивших топ-менеджера УМПО Позднее они поехали на дело вместе с Токаревым, однако в последний момент он отменил операцию, сообщив, что «коммерсант» не поедет на работу. По мнению Мингазова, эту информацию Токареву сообщил по телефону некий «информатор». Вторая попытка нападения была назначена на 20 июля 2018 года. Она и закончилась убийством Яшина. «Всё пошло не по плану» Накануне нападения, вечером, парни встретились с Токаревым, потом поехали в ТЦ «Мегаполис», примерно до трех часов ночи играли там в приставку. Затем выдвинулись «на дело». По пути купили в «Макдональдсе» еду и кофе. Примерно к 4 часам утра приехали к дому Яшина на двух автомобилях — на Toyota Land Cruiser 200 под управлением Токарева и на зеленой «десятке», которую незадолго до этого Эрик Талипов купил на деньги Токарева. В суде по убийству топ-менеджера УМПО допросили консьержа и экс-сотрудников спецслужб «Десятку» припарковали неподалеку. На ней планировали после ограбления уехать с добытыми деньгами в Нижегородку. Подъехав к дому Яшина, Токарев при помощи пульта открыл ворота в паркинг и свободно заехал туда. Место выбрал поближе к выходу из лифта, откуда ждали появления «коммерсанта». Токарев раздал парням маски и перчатки. Токарев также дал мне электрошокер и сказал, чтобы я его применил в случае необходимости. А я положил его в карман на спинке переднего сиденья и потом забыл, припомнил Мингазов. В седьмом часу утра зашумел лифт и из дверей показался крепкий мужчина средних лет. Дальше события развивались молниеносно. Токарев выскочил позади него и ударил бейсбольной битой по затылку. Тот оказался не так уж слаб и с первого раза не упал, как ожидали грабители, а развернулся лицом к ним. Тогда Токарев изо всех сил нанес ему удар по лицу. Мужчина упал, обливаясь кровью. Я метнулся к машине за шокером. Потом когда бежал к Токареву, получил разряд тока. видимо, потому что у меня были потные и влажные ладони. Я стал кричать на Федора, пытался его успокоить, ведь мы не собирались так сильно избивать этого человека, взволнованно продолжал рассказ подсудимый. По его словам, Токарев в ответ приказал связать избитому мужчине руки и ноги кабельными стяжками и положить его в багажник. Но не его собственной машины, а в багажник токаревской Toyota Land Cruiser 200. Избитый стал кричать и звать на помощь. Тогда Токарев сильно пнул его по голове. Я опять пытался успокоить его и крикнул: «Что ты делаешь?»… Всё пошло не так, как планировалось, сокрушался подсудимый. Оставшиеся на бетонном полу кровавые следы Токарев вытер каким-то полотенцем, бросил его в багажник, сел вместе со всеми в автомобиль и выехал с парковки. Талипова они высадили возле парка Якутова, чтобы забрал свою «десятку» и поехали в сторону ж/д вокзала. Почти на все вопросы, представлявшие для него какую-либо опасность, Мингазов отвечал «Не помню». Так он ушел и от расспросов о том, как в пути следования налетчики попытались убить стонавшего Яшина. Хасанов ехал на переднем пассажирском кресле, а Мингазов — на заднем. Токарев приказал ему «заткнуть» рот Яшину. Однако максимум, что смог сделать Мингазов, по его словам, — вытянуть из-под лежавшего в багажнике Яшина какой-то плед и набросить ему на лицо. Стоны не прекратились. Тогда Токарев дал Хасанову кабельную стяжку и отправил его «сделать что-нибудь». Тот затянул стяжку на шее жертвы, после чего стоны прекратились. Мингазов в суде клялся, что не слышал щелканья стяжки на шее Яшина, что, по его мненитю, должно означать: Хасанов не убил жертву, а только слегка придушил. Якобы Яшин после этого еще сипел. Кадры следственного эксперимента на месте происшествия. Photo: Следственный комитет Доехав до шестой пристани, остановились возле старых гаражей. Вскоре на своей «десятке» приехал Талипов. Токарев вышел из машины и с кем-то поговорил по телефону. Потом сообщил парням, что «сейчас приедут и заберут его», имея в виду Яшина. Обследовав сумку жертвы, он вынул из нее некую папку с документами, а сумку вернул парням и велел избавиться от нее. Ребята пересели в «десятку» и уехали в Нижегородку. По пути они выбросили сумку Яшина в озеро Долгое, предварительно поместив внутрь кусок асфальта. Затем Мингазов, по его словам, поехал с Талиповым к нему домой и обсуждал происшедшее. Позднее позвонил Токарев и позвал на автомойку в Михайловку. Там он успокаивал поникших парней, стараясь внушить им, что «всё под контролем». Юрий Яшин был человеком крепкого телосложения. Photo: vk.com О том, кто же на самом деле был их жертвой, Мингазов, по его признанию, узнал только на следующий день из соцсетей, когда был найден труп Юрия Яшина. Во время еще одной встречи с ребятами — в районе улицы Бессонова в Уфе — Токарев дал каждому из них по 10 тысяч рублей — видимо, в порядке компенсации за происшедшее. Мингазов уверенно припомнил, как Токарев перед нападением на Яшина утверждал: видеокамеры на парковке не работают, потому что у него там «всё схвачено». Было интересно наблюдать, как 26-летний детина совершенно по-детски рассуждал о том, почему «сотрудник СБ» предложил ограбить квартиру. Для человека, который хорошо одевается, ездит на дорогих машинах и имеет много денег, такое возможно. Меня это не смутило, простодушно сообщил подсудимый. Почему грабители так и не поднялись в квартиру за деньгами, Мингазов тоже не смог толком объяснить, списав это на состояние шока, наступившее после избиения Яшина. — Почему вы беспрекословно выполняли приказы Токарева, если увидели, что всё пошло не по плану и вы были не согласны с его действиями? — спросил гособвинитель. А что мне оставалось делать? Если бы я побежал, он бы меня догнал. Он на тот момент весил килограммов 140, просто пришиб бы меня, привел парень очередную детскую отговорку. Судья разрешил зачитать показания Руслана Мингазова, данные на следствии, в связи с существенными противоречиями, которые подсудимый объяснял неизменной фразой «Не помню». Кое-какие нестыковки он попытался списать на действия следователя, однако судья пресек эти попытки. Противоречия в основном касались деталей, которые он и в самом деле мог запамятовать за 2,5 года. Например, как Токарев рассказывал, что полгода следил за домом Яшина, или как он ссылался на «информатора», державшего его в курсе событий в квартире Яшиных. В одном из ранних допросов мелькала также информация о том, что жертва ограбления работает на УМПО, а также о том, что преступление не было спонтанным, а планировалось заранее. Не упомянул во время своего выступления в суде Мингазов и том, как вместе с приятелями выбросил испачканную кровью одежду в уличный туалет в хозяйстве Альмира Хасанова. В конце допроса присяжным показали съемку проверки показаний, произведенной летом 2018 года на места происшествия. На ней Мингазов при помощи манекена показывал, как били Яшина, как душили его в багажнике. И временами его голос в кадре начинал дрожать. Любовница и сообщница? Эрик Талипов, выступая в суде, дал показания, очень похожие на то, что перед этим рассказывал его ровесник и друг Руслан Мингазов. Отличия были лишь в событиях, последовавших в течение четырех дней между преступлением и задержанием. Так, Талипов поведал, как вместе с Альмиром Хасановым ездил к своему двоюродному брату Ренальду в Сипайлово попить пива на балконе и как туда приезжал Токарев. Токарев сказал, что ключи от квартиры есть, и спросил, когда пойдем туда снова. Но я ответил, что мы никуда не пойдем. И спросил прямо его, как так получилось: вместо ограбления — убийство? А он в ответ опять стал успокаивать и говорить, чтобы мы не переживали, потому что всё нормально, пояснил в суде Эрик Талипов. Среди существенных противоречий, которые были выявлены между сегодняшним выступлением Талипова в суде и его показаниями на следствии, гособвинитель обратил внимание на то, как он ранее со слов Токарева обозначал величину предполагаемых «трофеев» из квартиры Яшина — более 10 млн рублей. Помимо этого, Талипов на следствии рассказывал, что перед тем, как пойти на преступление, все трое парней на протяжении полумесяца встречались с Токаревым и обговаривали детали предстоящей операции. Токарев дал нам 100 тысяч на покупку машины, чтобы мы заняли себя чем-то и не доставали его по поводу предстоящего ограбления. Мы ему задавали много вопросов, потому что не до конца доверяли. Тогда я и купил зеленую «десятку», подтвердил свои прошлые показания Талипов. Неприятнее всего для Руслана Мингазова были показания Талипова о том, что он все-таки успел применить шокер к Яшину, отчего тот потерял сознание. По его словам, тогда же Мингазов одновременно и сам получил удар током и отбросил шокер в сторону. Интересным оказалось повествование о том, как незадолго до нападения на Юрия Яшина Токарев попытался разведать еще один путь к его квартире. Он уговорил Эрика Талипова проникнуть в подъезд под видом клиента некой компании, якобы снимавшей квартиру № 40. После этого Талипов должен был прикрепить к магнитам на входной двери подъезда монеты на двустороннем скотче, чтобы потом можно было её легко открыть. Однако в 40-й квартире искомой фирмы не оказалось, так что Талипов проникнуть внутрь не сумел. После такого фиаско подельники уже окончательно решились совершить нападение на Яшина в паркинге. В Уфе на суде по делу об убийстве топ-менеджера УМПО начались первые допросы Сенсационная подробность из показаний этого подсудимого стал причиной словесной перепалки между адвокатами Сергея Евстафьева и представителем потерпевших Константином Каратановым. Дело в том, что в своих более ранних показаниях Эрик Талипов сообщил следователю, как Токарев похвалялся интимной связью с женой Юрия Яшина. По его словам, получалось, что Марина Яшина является его любовницей и сообщает ему обо всем, что происходит. Адвокат Каратанов потребовал отклонить ходатайство об оглашении этих показаний, аргументировав тем, что «всё это неправда». Однако адвокат Евстафьева Айрат Хикматуллин убедил судью в том, что данная подробность, несмотря на весь её неприличный смысл, имеет непосредственное отношение к преступлению, поскольку показывает процесс приготовления к его совершению. Даже если это неправда. В Уфе в суде по делу об убийстве топ-менеджера УМПО кипят страсти вокруг «компромата» В итоге судья удовлетворил ходатайство в полном объеме и позволил ознакомить присяжных с этими интригующими деталями. Выражение лиц большинства из них при этом красноречиво отразило впечатления от услышанного. Узнать иные подробности совершенного преступления присяжным и другими участникам процесса представится возможность завтра, 10 декабря. Ожидается, что будут допрошены подсудимые Альмир Хасанов и Федор Токарев.

