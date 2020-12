Накануне своего 15-летия телеканал RT сделал юмористический ролик о лидерах США, Франции и Германии.

Как сообщает RT, на видео лидеры государств, чьи лица наложены на тела актеров с помощью компьютерных технологий, жалуются своему психологу на то, что RT контролирует инфополе США. «Ведь мы — лучшие манипуляторы в мире! Вся Америка у нас под контролем!», — иронизируют журналисты издания.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter