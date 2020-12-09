Родители одиннадцатиклассников лицея в Уфе пожаловались на отсутствие уроков физики

Директор лицея Фарида Надыршина подтвердила отсутствие учителя. Как она рассказала Mkset, в настоящее время уроки физики заменяют русским языком, математикой и историей, а потом, когда преподаватель выйдет на работу, часы этих предметов будут переданы под занятия физикой. Кроме того, после Нового года для подготовки к ЕГЭ по физике выделят дополнительные часы. Фарида Надыршина также отмечает, что учителя физики на замену найти сложно, так как существует кадровый дефицит.