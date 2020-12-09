Родители одиннадцатиклассников лицея в Уфе пожаловались на отсутствие уроков физики

Родители одиннадцатиклассников лицея в Уфе пожаловались на отсутствие уроков физики

Вчера, 14:14ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В электронную приемную органов власти Башкирии обратились родители учеников 11 классов лицея № 6 в Уфе. Они пожаловались на отсутствие учителя физики из-за болезни, а замену школьникам, с их слов, не ставят.

По словам родителей, учителя нет уже три недели из-за того, что тот заболел коронавирусом. Они обеспокоены тем, как их дети будут сдавать ЕГЭ без подготовки.

Как ученики будут сдавать ЕГЭ, если их не обучают? Прошу поручить Министерству образования РБ и отделу образования АГО Уфы РБ найти замену учителю физики для 11 классов в 6 лицее Уфы как можно раньше и поскорее, чтобы ученики успели подготовится к ЕГЭ. Администрация лицея № 6, к сожалению, бездействует, сообщается в обращении.

Директор лицея Фарида Надыршина подтвердила отсутствие учителя. Как она рассказала Mkset, в настоящее время уроки физики заменяют русским языком, математикой и историей, а потом, когда преподаватель выйдет на работу, часы этих предметов будут переданы под занятия физикой. Кроме того, после Нового года для подготовки к ЕГЭ по физике выделят дополнительные часы. Фарида Надыршина также отмечает, что учителя физики на замену найти сложно, так как существует кадровый дефицит.

детишколаБашкирияУфа
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