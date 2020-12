Красноярские правоохранители возбудили уголовное дело против индивидуального предпринимателя, которого подозревают в мошенничестве.

Как сообщает iz.ru, что семь лет назад предприниматель заключил договор с администрацией Емельяновского района (Красноярский край) на строительство многоквартирных домов, где будут квартиры для детей-сирот. Стоимость проекта составила почти шестнадцать миллионов рублей. Но в результате проведенной экспертизы специалисты установили, что квартиры в домах не пригодны для проживания.

