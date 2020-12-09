Требуется помощь: пенсионерка из Башкирии содержит в приюте 80 бездомных собак

Бецку рассказала, что занимается животными с 2005 года, а официально оформила приют в 2017 году. Там она работает одна. В доме, как она рассказывает, живут старые собаки, собаки-инвалиды и сильно лающие (в доме их не так слышно). Раиса Бецку берёт животных в основном в тяжёлых случаях — при травме или при смерти, хотя сообщают о бездомных собаках с самого утра.