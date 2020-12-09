Требуется помощь: пенсионерка из Башкирии содержит в приюте 80 бездомных собак

Требуется помощь: пенсионерка из Башкирии содержит в приюте 80 бездомных собак

Вчера, 09:09ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Ещё в начале 2000-х 69-летняя жительница Стерлитамака Раиса Бецку организовала частный приют для бездомных собак «Дружок». Сейчас там живут более 80 животных.

На днях ребята из сообщества «Добрый человек» помогли приюту — там не хватает корма для собак. Раисе Бецку они привезли мешок корма и мешки для мусора. Ребята также пообщались с женщиной и сняли всё на видео.

Бецку рассказала, что занимается животными с 2005 года, а официально оформила приют в 2017 году. Там она работает одна. В доме, как она рассказывает, живут старые собаки, собаки-инвалиды и сильно лающие (в доме их не так слышно). Раиса Бецку берёт животных в основном в тяжёлых случаях — при травме или при смерти, хотя сообщают о бездомных собаках с самого утра.

Просто так собака бежит — я не беру. У меня сил не хватит всех собак в городе собрать, рассказала волонтёрам Раиса Бецку.

Приют содержится на пенсию Раисы Бецку и помощь неравнодушных. В день уходит примерно полтора-два мешка собачьего корма или 25 килограмм. На одну собаку выходит примерно 300 грамм, что очень мало. В группе приюта «Дружок» в соцсетях сообщается, что он нуждается в волонтерах, в кураторах приютских собак и в любой другой помощи.

Напомним, ранее Mkset опубликовал материал о вопиющих случаях убийства бездомных животных в Стерлитамаке. Жители и волонтёры бьют тревогу, обвиняя во всём спецслужбы по отлову животных.

Related news:
СтерлитамакБашкирияЖивотные
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы