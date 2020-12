Требуется помощь: пенсионерка из Башкирии содержит в приюте 80 бездомных собак

Ещё в начале 2000-х 69-летняя жительница Стерлитамака Раиса Бецку организовала частный приют для бездомных собак «Дружок». Сейчас там живут более 80 животных.

На днях ребята из сообщества «Добрый человек» помогли приюту — там не хватает корма для собак. Раисе Бецку они привезли мешок корма и мешки для мусора. Ребята также пообщались с женщиной и сняли всё на видео. Бецку рассказала, что занимается животными с 2005 года, а официально оформила приют в 2017 году. Там она работает одна. В доме, как она рассказывает, живут старые собаки, собаки-инвалиды и сильно лающие (в доме их не так слышно). Раиса Бецку берёт животных в основном в тяжёлых случаях — при травме или при смерти, хотя сообщают о бездомных собаках с самого утра. Просто так собака бежит — я не беру. У меня сил не хватит всех собак в городе собрать, рассказала волонтёрам Раиса Бецку. Приют содержится на пенсию Раисы Бецку и помощь неравнодушных. В день уходит примерно полтора-два мешка собачьего корма или 25 килограмм. На одну собаку выходит примерно 300 грамм, что очень мало. В группе приюта «Дружок» в соцсетях сообщается, что он нуждается в волонтерах, в кураторах приютских собак и в любой другой помощи. Напомним, ранее Mkset опубликовал материал о вопиющих случаях убийства бездомных животных в Стерлитамаке. Жители и волонтёры бьют тревогу, обвиняя во всём спецслужбы по отлову животных.

