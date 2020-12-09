Оправданный показ мод, праздник первой леди и опасный автобус. Итоги дня в Башкирии

Несмотря на пандемию коронавируса накануне в Уфе стартовала Международная неделя бизнеса. В рамках мероприятия провели даже показ мод. К слову, власти республики объяснили это тем, что «когда сталкиваешься с чем-то невиданным — как мы в этом году — очень важно не замыкаться в себе, в своих проблемах, а наоборот — смотреть вокруг широко раскрытыми глазами».
День выдался праздничным для первой леди республики Каринэ Хабировой, которая сегодня празднует 38-летие. Её поздравляли чиновники и депутаты в социальных сетях. К слову, супруги Хабировы ждут очередного ребёнка. Ранее популярный башкирский певец Элвин Грей подтвердил информацию о положении первой леди республики.
А вот ФАС России отказалась оценивать слова Радия Хабирова о «промышленном патриотизме». О том, чем они аргументировали свое решение, читайте в материале. Только вот заявитель, депутат Госсобрания Дмитрий Чувилин не удовлетворен решением и считает, что термин «патриотизм» надо узаконить.
Сегодня не обошлось и без конфликтов. Житель Уфы намерен судиться с частным региональным транспортным перевозчиком «Уфа-Лайн» из-за опасной поездки в автобусе и списания с карты «Алга». Он считает, что его обокрали, а остальных пассажиров подвергли сильной опасности.
Администрации города Салават придется объясниться из-за ситуации с отсутствием газа в одном из районов муниципалитета. Многодетной семье в отопительный сезон приходится платить по несколько десятков тысяч рублей за электроэнергию – это единственный способ прогреть квартиру.