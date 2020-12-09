Оправданный показ мод, праздник первой леди и опасный автобус. Итоги дня в Башкирии

Несмотря на пандемию коронавируса накануне в Уфе стартовала Международная неделя бизнеса. В рамках мероприятия провели даже показ мод. К слову, власти республики объяснили это тем, что «когда сталкиваешься с чем-то невиданным — как мы в этом году — очень важно не замыкаться в себе, в своих проблемах, а наоборот — смотреть вокруг широко раскрытыми глазами».