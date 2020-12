Роспотребнадзор продлил ограничительные мероприятия по не распространению коронавируса в школах и детсадах еще на год.

ProPerm.ru сообщает, что ранее ограничительные мероприятия в школах и дошкольных учреждениях были введены до января следующего года. В новом постановлении Роспотребнадзор утвердил продление ограничительных мероприятий еще на год. При этом отмечается, что решение о переводе школ и детсадов на дистанционный режим работы будут принимать главы регионов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter